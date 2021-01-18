مدبولي: إتاحة 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي الموسم الماضي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما نفذته الحكومة المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنَّ وزارة المالية أتاحت 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ 3.5 ملايين طن خلال موسم التوريد المنقضي كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلي.

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام البرلمان، أنَّ وزارة الداخلية أطلقت المرحلة الثانية عشر من مبادرة «كلنا واحد» بـ776 فرعًا تتبع 18 سلسلة تجارية، فضلًا عن المنافذ الواسعة والكبيرة سواء الثابتة أو المتحركة التي قدمتها القوات المسلحة المصرية لكل مواطني الجمهورية.

وتابع أنَّه في ضوء التخفيف من تداعيات أزمة كورونا على المواطنين، فقد جرى تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا فضلًا عن تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي وخصصت الحكومة أيضًا 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لشقق متوسطي الدخل ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في إنعاش السوق بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزي.

وأشار إلى أنَّ الحكومة رفعت أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2021 التي قدمتها في ظل جائحة كورونا وزودت حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه، وأقرّت إعفاءً شخصيًا بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين، كما جرى إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج «تكافل وكرامة».