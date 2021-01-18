عاجل.. حنفي جبالي يشيد ببرنامج الحكومة: يعكس رؤية طموحة حتى 2030

أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنَّ برنامج الحكومة الذي ألقته أمام الجلسة العامة اليوم، يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الرؤية التي وجه بها للحكومة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذي يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين في مصر، كحجر الزاوية في حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقًا لأحكام الدستور، وفي ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر.

وأشار «جبالي»، عقب إنتهاء رئيس الوزراء من عرض بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «نؤكّد تشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات، واضعين نصب أعيننا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة وطننا الغالي».

وأوضح «جبالي»، أنَّ بيان الحكومة عام عما تمّ إنجازه لجميع الوزارات، وسوف يحضر بعد انتهاء جميع الوزراء من إلقاء بياناتهم، لمناقشة بيانه وبيان الوزراء جميعا، وهو مايحقق الهدف من المناقشة بصورة شاملة متكاملة.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت أمس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنه جاء ذلك بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وأشارت اللجنة في أولى اجتماعاتها أمس، إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.