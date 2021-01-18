عاجل.. الأمن يحدد 3 عضوات ظهرن في حفل «التورتة الجنسية» بنادي الجزيرة

قال مصدر أمني، إنه تم تحديد 3 عضوات في نادي الجزيرة ظهرن في حفل «تورتة الأعضاء التناسلية»، والتي تداولت صورها على نطاق واسع على منصات التواصل الإجتماعي، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتشار بعض الصور الخادشة للحياء، خلال احتفال بعيد ميلاد إحدى العضوات.

عضوات نادي الجزيرة

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن رصدت بعض الصور التي تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صوراً خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء النادي، ما أثار غضبًا كبيرا بين أعضاء نادي الجزيرة، والذين طالبوا إدارة النادي بالتدخل ومعاقبة المخطئين، والتحقيق مع العضوات اللاتي ظهرن في الصور المتداولة، مؤكدين أن الأمر يخرج عن القيم والتقاليد المعروف بها النادي.

إيحاءات جنسية

وشرح المصدر، أن الصور المتداولة تعبر عن إيحاءات جنسية صريحة، وبالتالي يقع من نظم هذه الحفلة تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد 3 سيدات ظهرن في الصور، وهن يمسكن بالأطباق التي تظهر المجسمات الجنسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وموضحًا أنه حتى الآن لم تتلق أجهزة الأمن أي بلاغات.

مصدر: المتهمات ارتكبن جريمة

وتابع المصدر بأن القانون يحظر تلك الأفعال التي تصرح بالإيحاءات الجنسية، إذ تعد بمثابة دعوة إلى الانحلال وتحريض على الفسق، مؤكدًا أن أجهزة الأمن سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخرج على القانون، لأن ما حدث فيه تعمد التحريض على الفسق، خاصة بعد تصوير هذه الصور وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداول عدة صور لسيدات يقومون بالاحتفال بطريقة شاذة وغير مألوفة، بحمل تورتة وقطع جاتوه، تحمل إيحاءات جنسية صريحة، تمثلت في تشكيلات بالحلوى لأعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية ما تسبب في موجة غضب واسعة.