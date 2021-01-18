انتقادات برلمانية حول أداء «التنمية المحلية».. ونواب: نعاني من «الشللية»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشات واسعة حول أداء وزارة التنمية المحلية، وذلك على خلفية البيان الذي قدمه اللواء محمود شعراوي.

أكّد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ضرورة وضع صيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، مشيرًا إلى أنَّ هناك إشكالية مع بعض المحافظين في عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.

كبار الموظفين

وقال النائب أشرف رشاد: «بعض كبار الموظفين في الحكم المحلي يصنعوا نوعا من الشللية في مواجهة النواب على حسب العلاقات».

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أنَّه كانت هناك توصية من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة حضور أعضاء المجلس اجتماعات المكتب التنفيذي للمحافظات، مؤكدا أن أن هناك بعض المحافظات لا زالت ترى أن وجودهم حق غير مشروع.

الصناديق الخاصة

فيما تساءل الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها، بقوله: «للأسف دايما يقال لنا أن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقي لهذه الصناديق.. مين يعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها"»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتهوأضاف أبو العلا، أن هناك خلل واضح في هذه الصناديق ويجب إيضاح الأمر في بيان وزير التنمية المحلية.

في سياق متصل، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية علي أهمية التعديل التشريعي أو استصدار قرار بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة للواحات البحرية بمراعاة ظروف الأهالي، وأنهم قاطنين في هذه المنطقة منذ مئات السنوات، وبأسعار يستطيع الأهالي دفعها.