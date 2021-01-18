وزير الخارجية الروسي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن إصابته سابقًا بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لأخذ اللقاح المضاد للفيروس: «تكونت لدي أجسام مضادة لأنني أُصبت بعدوى كورونا بشكل خفيف، لكنني علمت مؤخرا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم.. وسوف استشير الأطباء».

وكانت روسيا قد سجلت اليوم 22 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 3679 حالة في موسكو؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و591 ألفا و66 إصابة في رابع أكبر حصيلة في العالم.