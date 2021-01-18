«المركز المصري للفكر» يعلن تأسيس وحدة للدراسات البرلمانية
إطلاق إصدارات تثري الدور الرقابي والتشريعي للنواب
كتب:
ماريان سعيد
03:46 م | الإثنين 18 يناير 2021
جانب من مجلس النواب
أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تأسيس وحدة (الدراسات البرلمانية) في إضافة جديدة لوحدات المركز التي قدمت إسهامات بحثية وأكاديمية جادة ومؤثرة خلال السنوات القليلة الماضية.
ويرى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّ جميع التجارب البرلمانية حول العالم، يواجه فيها الأعضاء مهمة شاقة تتمثل في كيفية تأمين الوصول إلى المواد الموثوقة والموجزة التي تقدم قراءة جادة وتحليلًا للحقائق ذات الصلة، وهو ما تسعى وحدة (الدراسات البرلمانية) بالمركز المصري إلى التعامل معه بنمط متكامل ومتطور يتواكب مع عديد من التجارب الحديثة الموجودة في مصر حالياً.