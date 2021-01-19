ميمي جمال عن رحيل زوجها حسن مصطفى: «أشعر بوحدة كبيرة»

علاقة حب بين الفنانة ميمي جمال وزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى امتدت لسنوات طويلة، وكان لفراقه بالغ الأثر في ذاتها، حيث إنها عاشت فترة من الاكتئاب والحزن عليه .

وقالت «ميمي» لـ«الوطن»، «حسن كان زوجي وصديقي وحبيبي، ومنذ رحيله أشعر بفراغ كبير، وهذا جعلني أشعر بوحدة كبيرة فهو كان الزوج والسند والأب وكل شيء، ولم أعتزل لأي أسباب أخرى كما انتشر، ولكنني قررت أن يكون العمر المتبقي لصالح أسرتي وعائلتي فقط» .

ميمي جمال بدأت مشوارها الفني منذ كان عمرها 7 سنوات

بدأت ميمي جمال حياتها الفنية وهي طفلة صغيرة بفيلم «أقوى من الحب»، ثم عملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص، وكان من أشهر أعمالها مسرحية «نمرة 2 يكسب»، و«عش المجانين».

وشاركت في أفلام أخرى منها «لصوص لكن ظرفاء، شيء من الحب، عالم عيال عيال، سفاح كرموز»، وقد سطع نجمها بمشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام التليفزيونية، من أهم المسلسلات التي شاركت فيها «عائلة الحاج متولي، الباطنية، ساكن قصادي، شارع عبد العزيز»، وتزوجت من الفنان الراحل حسن مصطفى وأنجبت منه بنتين توأم.

آخر أعمال ميمي جمال فيلم «لف ودوران»

وكانت آخر أعمال الفنانة ميمي جمال مشاركتها بفيلم «لف ودوران»، حيث جسدت دور «عايدة» والدة أحمد حلمي، الذي جسد دور نور قباني ويعمل كمرشد سياحي يذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية تدعى «بيرلا»، وهناك يجدون فتاة تدعى «ليلة» التي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها «نور» مع أسرته بنفس العرض الذي استغله «نور»، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي .