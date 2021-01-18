بعد الهجوم على الفنانين.. النائب عبدالستار يتراجع: أحترم الفن الهادف

حاول النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، تصحيح موقفه تجاه الفنانين المصريين، وذلك على خلفية ما أثاره أمس، في الجلسة العامة، إثر تصريحاته التي هاجم خلالها الفنانين.

ووجه عبدالستار التحية للفن الهادف، قائلا: الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب، وتغيير السلوكيات للأفضل.

يأتى ذلك على خلفية حالة الغضب التي أثيرت بسبب كلمته في جلسة أمس، التي شهدت هجوما على الفنانين، بقوله: «مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء»، أثناء مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.

وشهدت كلمة النائب رياض عبد الستار، التي ألقاها أمس، رد فعل غاضب من جانب الفنانين، وأعلن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، تقديم شكوى لرئيس مجلس النواب، للاعتراض على ما قاله النائب.