الاكتفاء الذاتي شعار حكومة «مدبولي».. من الغاز الطبيعي للكهرباء

إنجازات ملحوظة شعر بها المواطنين، قبل أن يسمعوها خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام اللجنة العامة المنعقدة لمجلس النواب اليوم، حيث أن وسط زحام الأرقام المستعرضة للكشف عن ما تم إنجازه من برنامج الحكومة «مصر تنطلق»، تحدث مدبولي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في حقول هامة تمس الحياة اليومية للمواطنين، وذلك في الكهرباء والغاز، مبشرا المصريين، بأننا في الطريق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد البترولية أيضا، بعد نحو عامين.

تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء

إنجازات ملحوظة تحدث عنها مدبولي في كلمته، أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلي والصناعي وكل الأنشطة، وذلك بعد أن تم بالفعل تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

ما نتج عنه إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، إلى جانب إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة، باستثمارات بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، فضلا عن استثمارات القطاع الخاص، ما ساهم فى وصول نسبة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى الحمل الأقصى وهو نحو 18.2%.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

«الغاز الطبيعي»، حقل آخر حققت فيه مصر الاكتفاء الذاتي، خلال فترة حكومة مدبولي بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث تم بالفعل تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وذلك لمختلف قطاعات الدولة، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية، أي زيادة نسبتها تبلغ نحو 15% عن الأعداد المخطط تنفيذها بالفعل، ضمن خطة الحكومة، حيث تم توصيل الغاز لنحو 141 منطقة سكنية جديدة لأول مرة، منذ بدء العمل ببرنامج عمل الحكومة الحالي.

الحكومة تسعى للاكتفاء الذاتي من البترول

حلم آخر تسعى حكومة مدبولي لتحقيقه، بحسابات وعمل مستمر، حيث أعلن مدبولي خلال كلمته، أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات، إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، بعد نحو عامين من الآن أي بحلول عام 2023.