عاجل.. منع الدخول والخروج من واشنطن بسبب تهديد أمني 

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل نقلا عن وكالة «رويترز»، أنه تم منع الدخول والخروج من واشنطن بسبب تهديد أمني.

ومع وصول التحقيقات إلى تورط عدد من الضباط وعناصر الأمن وتواطئهم مع المتظاهرين، الذين اقتحموا أروقة مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وقبيل يومين من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أفاد مسؤولون أمريكيون، أن عمليات تدقيق واسعة، شملت قوات الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون لوكالة، أسوشييتد برس إنه سيتم التدقيق في كل العناصر، خشية حدوث هجوم داخلي خلال تنصيب بايدن.

من جانبه بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي رايان مكارثي مساء أمس الأحد، أن المسؤولين يدركون التهديدات المحتملة، مضيفا أنه حذر القادة من ضرورة اطلاعهم على أي مشاكل داخل صفوف فرقهم مع اقتراب موعد التنصيب.