فض الجلسة البرلمانية بعد 8 ساعات من الانعقاد

انتهت الجلسة البرلمانية لـ مجلس النواب اليوم، وذلك بعد انعقاد دام لنحو 8 ساعات متتالية، استمع فيها المجلس لبيان رئيس الحكومة ووزيري التنمية المحلية والتموين.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواصلة الانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح الغد.

جبالى يحيل بيان وزير التموين للجنة مشتركة من التضامن والشئون الاقتصادية

ووافق المجلس قبل ختام الجلسة، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.

كما طالب رئيس المجلس، اللجان بتجهيز تقرير لعرضه على المجلس، وطالب النواب بتدوين طلب كلماتهم فى الجلسة البرلمانية غدا ليتمكنوا من عرضها فى الجلسة.

وأعلن المستشار حنفى جبالى عن إختيار النائب رفعت درويش رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

ومن المقرر أن يستمع المجلس للبيان الحكومى لكلا من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى، والإعلام فى الجلسة البرلمانية غدا.