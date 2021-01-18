استغاثة للحماية المدنية بكفر الشيخ.. قطة عالقة أعلى برج سكني

تلقت شرطة النجدة في مدينة كفر الشيخ استغاثة عاجلة من سكان أحد الأبراج السكنية، مساء اليوم الاثنين، بوجود قطة عالقة بين طابقين من البرج، فتم على الفور، إخطار الحماية المدنية، التي دفعت بإحدى وحداتها لإنقاذ القطة.

بدأت الواقعة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة إلى إدارة الحماية المدنية، تفيد بتقديم أحد المواطنين بلاغ بوجود قطة عالقة في بلكونة الطابق الرابع بأبراج الوكيل، بجوار مسجد الإيمان، في منطقة المدينة الصناعية غرب مدينة كفر الشيخ.

وعقب تلقيها الاستغاثة، توجهت على الفور قوة من الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد يحيى زكريا، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الاستغاثة، وتمكنت من إنقاذ القطة، المحبوسة في بلكونة إحدى الشقق السكنية، باستخدام السلم الهيدروليكي، بعدما تبين أن الشقة غير مأهولة بالسكان.

وتُعد هذه المرة هي الثانية التي يتم فيها الاستغاثة بقوات الحماية المدنية لإنقاذ قطة محبوسة بمدينة كفر الشيخ، خلال أسبوع، حيث سبق وتمكنت قبل أيام من إنقاذ قطة عالقة في الطابق السادس بأحد الأبراج السكنية، قبل أيام، بعد استغاثة أحد المواطنين.