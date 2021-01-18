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نائب الهجوم على الفنانين يعتذر في خطاب رسمي: أكن لهم كل الاحترام

كتب:

محمد يوسف
08:55 م | الإثنين 18 يناير 2021
النائب رياض عبد الستار

النائب رياض عبد الستار

تقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بخطاب اعتذار موجه لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تجاه ما بدر منه تجاه الفنانين في مصر، وذلك خلال مناقشة قانون صندوق تكريم أسر الشهداء.

وقال النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بالمنيا، في اعتذاره: «كل التحية للفن الهادف، فالشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل، خاصة أنهم يمثلون القوى الناعمة للمجتمع، وينتظر منهم الشعب الكثير».

وأكد الناىب في خطابه الرسمي أنه يكن كل الاحترام والتفقدير للفن والفنانين.

وكان النانب رياض عبدالستار، شنّ أمس هجومًا على الفنانين، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «لن نترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا  دون أن يدفعوا ضريبة الشهداء».

وأثارت كلمات رياض عبدالستار، جدلا واسعا عقب الجلسة، وردود أفعال عديدة، منها انتقاد عدد من النواب، فضلا عن غضب الفنانين الشديد، حيث انتقد أشرف ذكي نقيب الممثلين هجوم النائب، مؤكدا أهمية دور الفن والفنانين.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، قانون رعاية أسر الشهداء وتدبير موارده، من خلال عدة طرق أقرها القانون، ويعد هذا القانون هو الأول الذي أقره وناقشه مجلس النواب، في بداية فصله التشريعي الجديد.

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