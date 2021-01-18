عاجل.. أول تحرك برلماني بشأن واقعة «سيدات نادي الجزيرة»

أعلن النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بالشرقية، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن واقعة «سيدات نادي الجزيرة».

وقال «عبدالمولى»: في طلب إحاطته المقدم إلى مجلس النواب: «أتقدم لسيادتكم، طبقًا لنص الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بطلب إحاطة للسيد وزير الشباب والرياضة، بشأن ما تم من نشر بعض الصور الخادشة للحياء العام، في احتفالية في نادي الجزيرة، إحدى أعرق القلاع الرياضية بمصر، التي لا تتناسب من التباعد الاجتماعي، في ظروف جائحة كورونا ولا تتناسب من مواد الدستور المصري، من احترام الأديان السماوية والعادات والتقاليد الشرقية والعراقة والأصول المصرية».

وطالب «عبدالمولي» في طلبه، بالتحقيق الفوري، لافتًا إلى أنه إذا تمت الواقعة بعلم مجلس إدارة النادي، فيجب حله وإسقاط العضوية الفورية لكل من ساهم في هذا الحفل المخزي.

وأثارت واقعة احتفال عدد من السيدات بنادي الجزيرة بحلوى علي شكل ألعاب جنسية، حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض تعدياً على القيم والآداب والعادات المصرية الموروثة، واصفين الواقعة بـ«المسيئة».