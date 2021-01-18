سفير أوكرانيا بالقاهرة يناقش مع مساعد وزير الخارجية الأنشطة الثنائية

عقد سفير أوكرانيا في مصر، إيفهين ميكيتنكو، اليوم الإثنين، لقاء عمل مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي، وذلك حسب بيان السفارة الأوكرانية بالقاهرة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، عددا من قضايا الأجندة الثنائية والخطط لأنشطة مشتركة محددة هذا العام، بما في ذلك تنظيم زيارات ومشاورات واجتماعات تنسيقية.