سفير أوكرانيا بالقاهرة يناقش مع مساعد وزير الخارجية الأنشطة الثنائية
كتب:
أحمد حسن
11:32 م | الإثنين 18 يناير 2021
سفير أوكرانيا بالقاهرة إيفهين ميكيتينكو أثناء لقائه مع مساعد وزير الخارجية
عقد سفير أوكرانيا في مصر، إيفهين ميكيتنكو، اليوم الإثنين، لقاء عمل مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطي، وذلك حسب بيان السفارة الأوكرانية بالقاهرة.
وناقش الطرفان خلال اللقاء، عددا من قضايا الأجندة الثنائية والخطط لأنشطة مشتركة محددة هذا العام، بما في ذلك تنظيم زيارات ومشاورات واجتماعات تنسيقية.