باحث سياسي: زيارة السيسي إلى الأردن قيمة مضيفة

قال صالح الطروانة، الباحث والمحلل السياسي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين للأردن تمثل قيمة مضيفة لما سوف تحمله الأيام القادمة لإعادة الحوار حول القضية الفلسطينية في ظل استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي سيفتح المفاوضات وسيتم طرح الدور الأردني المصري لحل القضية الفلسطينية وهناك حوار دائم لحل الأزمة بين حماس وحركة فتح لإعادة بناء كلماتهم ونحن أمام مرحلة ستثبت أن الدور المصري والأردني سيحرك القضية الفلسطينية وفقا لتوصيات الأمم المتحدة.

وأضاف الطروانة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الحوار المصري الأردني علاقة جيدة مع الأشقاء المصريين والحرب على الإرهاب على رأس أولويات الزعيمين الأردني والمصري وستبنى مقومات الدولتين لمحاربة الفكر الإرهابي الذي قسم المنطقة العربية وأرى أن العلاقة بين الأردن ومصر ستعزز من مكانة الأمن الإقليمي ضد ما يحاك ضد العرب وهذا الإرهاب أثر على التواصل بين الشعوب ونحن في أمس الحاجة للحوار العربي العربي وخاصة القضية الفلسطينية.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله في زيارة هي الأولى منذ الإعلان عن فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة خلفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تجاهل الحوار مع الأردن ومصر فيما يخص القضية الفلسطينية.

وكان الملك عبد الله أول رئيس دولة يتصل به بادين بعد الإعلان عن فوزه بمنصب الرئاسة الذي سيستلمه في 20 يناير الجاري في موكب تنصيب كبير، والتقى الزعيم عبد الله والرئيس السيسي من قبل من أجل التنسيق الثنائي بين مصر والأردن في مجال الطاقة بالإضافة إلى التنسيق مع العراق وتسعى الدول الثلاثة لتكوين تحالف عربي اقتصادي اقتصادي يقوم على توزيع الأدوار الاقتصادية حيث ستصدر العراق البترول إلى الأردن ومصر وسيمر بالأردن عبر موانيها وستصدر مصر إلى العراق الطاقة الكهربائية وكذا العمالة.