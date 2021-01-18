وزير ثقافة الأردن السابق: لقاء السيسي وعبد الله يعيد التوازن العربي

قال الدكتور محمد أبو رمان، وزير الثقافة والشباب الأردني السابق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى الأردن، سبقتها زيارات أخرى بين الرئيس المصري والأردني، وكذلك التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وذلك ضمن التنسيق بينهما لملء الفراغ الإستراتيجي في المنقطة.

وأكد أن هناك منظور بين القيادات في العراق والأردن ومصر، للتعامل مع المشكلات في المناطق، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في ظل الحراك الأمريكي في ظل الإدارة الأمريكية مع تولي الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم.

الفترة الأخيرة شهدت تحركات مكثفة

وأضاف وزير الثقافة والشباب الأردني السابق، أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات مكثفة في الأردن والعراق وفلسطين ومصر، وكذلك على المستوى الإقليمي، وهناك تفاؤل في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والمعلومات في ظل التحديات الإقليمية وقيام الدول الثلاث مصر والعراق والأردن لإعادة التوازن في المنطقة، ما يضع العرب على الطاولة للحديث عن القضية الفلسطينية والوضع السوري وفي لبنان وفي غزة.

وأكد أنه من الضروري حدوث توافق بين الدول العربية في الوقت الحالي الذي يشهد تحركات وتغيرات في المنطقة، وهناك رهانات على الدول الثلاثة وربما دول أخرى في المنطقة لملء الفراغ في المنطقة الأمر الذي يعيد التوازن العربي في المنطقة بشكل عام، كما أن هناك ملفات تنتظر الدول العربية لبناء توازنات عربية وتصورات هامة في الفترة المقبلة.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله، في أول زيارة له منذ الإعلان عن فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمنصب رئيس الولايات المتحدة، خلفا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تجاهل الحوار مع الأردن ومصر فيما يخص القضية الفلسطينية، وكان الملك عبد الله أول رئيس دولة يتصل به بادين بعد الإعلان عن فوزه بمنصب الرئاسة، الذي سيتسلمه في 20 يناير الجاري في موكب تنصيب كبير.