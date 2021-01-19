توزيع 26 طنا من اللحوم المجمدة على الأسر الأولي بالرعاية في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء توزيع 26 ألف و 100 كيلو من اللحوم المجمدة علي الأسر الأولى بالرعاية والايتام والمرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال المشاركة المجتمعية بالمحافظات.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لجمعية الأورمان ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة مشيرا إلى أن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، إن المديرية وضعت خطة لضمان التوزيع على الأسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقري المحافظة، لافتا إلى أن الكميات التى سيتم توزيعها من اللحوم المجمده تم توفيرها بمشاركة وتعاون جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي.

وكانت جمعية الأورمان أطلقت مبادرة «مناصفة بالتقسيط»، لتحفيز المواطنين على التبرع بغرض توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا ولتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية التبرعات والتسهيل عليهم، حيث أطلقت مؤخرًا

يذكر أن جمعية الأورمان بحسب تصريحات مسئولي الجمعية نفذت مشروعات توصيل مياه شرب نقية لـ 19525منزلا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة على مدار الأعواد الماضية.