مُصممة «التورتة الجنسية» بنادي الجزيرة: هما اللي بعتولي الصور

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة التورتة الجنسة بـنادي الجزيرة، تفاصيل التحقيقات مع صانعة الحلوى.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد هوية السيدة المتهمة، بعد تداول صورا على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر»، وتبين أنها مقيمة في منطقة جاردن سيتي، وبعد استئذان النيابة العامة ألقي القبض عليها؛ لاتهامها بتصنيع مأكولات بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية صريحة.

انهيار مصنعة الحلوى الجنسية أثناء التحقيق

وأضافت المصادر، أنّ المتهمة خضعت للتحقيقات قرابة 3 ساعات، وتم مواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، وعرض الصور التي تداولت، واعترفت بأنها صنعت تلك التورتة، بعدما تواصل معها عدد من السيدات، اللاتي يملكن عضوية في النادي، واتفقن معها على إعداد حلوى للاحتفال بعيد ميلاد إحدى صديقاتهن، وهو ما نفذته، مؤكدة أنّ دورها انتهى عند ذلك الحد، لتدخل في حالة من الانهيار، في أثناء سير التحقيق.

وأشارت المصادر، إلى أنه حرز هاتف المتهمة، بعد أن تبين وجود شات بينها والسيدات اللاتي ظهرن في الحفل، وتبين من خلال الفحص أنهم من طلبوا صناعة تلك الحلوى، وأرسلوا لها صورا من أجل تقليدها، موضحة: «عقب مناقشة التحقيق مع المتهمة قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، واقتيدت من قبل قسم شرطة قصر النيل، وانهيت إجراءات إخلاء السبيل بعد دفع الكفالة.

ونوهت المصادر، إلى أن النيابة العامة لا تزال تجري التحقيقات بشأن الواقعة، وتستعلم عن هوية باقي السيدات اللاتي أقمن الحفلة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانوية ضدهم.

و كانت الأجهزة الأمنية فحصت الصور فور تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت 3 سيدات تم تحديد هويتهن، في أثناء تناولهن قطع الحلوى محل الجدل.