توزيع 46 طنا من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بأسيوط

بدأت جمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة أسيوط في توزيع 46 طن لحوم على الأرامل والأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل في جميع مراكز وقرى محافظة أسيوط وذلك تحت رعاية السيد الوزير اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وبتوجيهات اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية

وقال محمد سعد مدير فرع الأورمان بأسيوط، إن التوزيع يجرى وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع

وأشارمدير فرع الجمعية بأسيوط الى أن فريق العمل بالجمعية بدأ فعليًا في الوصول باللحوم إلى أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة وبدأ التوزيع فى قري مراكز الشمال والجنوب في وقت واحد وخاصة القرى الأكثر احتياجًا المصنفة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موضحًا أن التوزيع هذا العام يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة ويتم اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لمعايير تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها ومن هذه المعايير المستوى الاقتصادي للأسرة وعدد أفرادها وعدم وجود عائل أو إصابة عائل الأسرة بمرض مزمن يعيقه عن تأمين دخل للأسرة.

وأضاف مديرالأورمان بأسيوط أن الجمعية وزعت ايضا ألاف الكراتين للمواد الغذائية على الأسر التي تضررت من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وكذلك أسر العمالة غير المنتظمة وذلك يأتى أيضا فى اطار ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى إمداد الأسرغير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك تقدم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر

ولفت مدير فرع الاورمان باسيوط إلى أن الهدف من توزيع اللحوم إدخال الفرحه وإسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل اللحوم لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانى، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة .