10 حقوق للموظفين في تعليم القاهرة.. أبرزها شغل الوظيفة بالكفاءة

أبرزت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حقوق وواجبات الموظفين والمعلمين للاضطلاع عليها والعمل بها، لإنجاز المهام المطلوبة مع استمرار حملات التوعية فى اللإدارات التعليمية بالقاهرة ليعلم كل موظف ما له من حقوق وواجبات والإلمام بالصعوبات والتحديات والتغلب عليها بإيجابية ومراعاة الالتزام والإقدام وحب العمل والنجاح.

شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون وساطة وفق المادة الاولى

وقالت منيرة أسامة مدير العلاقات العامة فى تعليم القاهرة، إن قانون الخدمة المدنية أقر 10 حقوق للعاملين من واقع القانون رقم 81 لعام 2016، وهى كالتالى:

- شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون وساطة وفق المادة الأولى.

- للموظف الحق فى الحصول على التدريب والتأهيل للقيام بمسئولياته الوظيفية وفق المادة السابعة.

- يحق للكافة شغل الوظائف القيادية عن طريق اجتياز المسابقات المقررة وفق المادة 17.

- للموظفين الذين يختارهم الوزير شغل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.

- أن يحصل الموظف على الأجر المقرر لوظيفته وعدم ممارسة أي عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل وفق المادتين 36 و41.

- حصول الموظف على تعويض عادل عن الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها أثناء تأدية وظيفته وفق المادة 44.

- للموظف الحق فى التظلم من مرتبه بتقرير تقويم أدائه السنوى وفق المادة 26.

-للموظف الحق فى الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل وفق المادة 49.

-يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة على ألا ينقطع عن العمل لسبب عارض مدة تزيد عن يومين فى المرة الواحدة.

-يحق للموظف المريض إنهاء إجازته المرضية والعودة لعمله، وأن يقدم طلبا كتابيا وإن يوافق عليه المجلس الطبى المختص على عودته.

كما شددت على ضرو رة إلمام الموظف بواجباته من الالتزام بوقت العمل الرسمى، والتحلى بالأمانة والنزاهة وعدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرارها والتعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية وعدم إفشاء أسرار العمل للغير، والمحافظة على سلامة مكان العمل.

من ناحية أخرى، شهدت مديرية التعليم بالقاهرة، ترقية 23384 معلما، كما بدأت في التركيز على المساحات الخضراء، من خلال الإدارات التعليمية والمدارس لتنقية الجو وبخاصة في ظل الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا والتركيز على اللون الأخضر حيث يرمز للسلام والخير والنماء وتجميل البيئة الذي له تأثيرا كبيرا على أداء العاملين نحو الإيجابية وتنقية الهواء وتحسين جودته، حيث تعمل الأشجار كمرشحات تنقي الجو من الدخان والغبار والأتربة وامتصاص الغازات الضارة من ونشر غاز الأكسجين.