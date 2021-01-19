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محمود مسلم

محافظ مطروح يبحث مع شباب البرنامج الرئاسي مقترحات تطوير أداء التنمية المحلية

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الوطن
11:36 م | الثلاثاء 19 يناير 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع عدد من شباب البرنامج الرئاسي، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ومديري الإدارات المعنية.

واستعرض شباب البرنامج الرئاسي، عددا من الرؤى والمقترحات في مجال تطوير أداء التنمية المحلية، وعرض كل التحديات التى تواجه تحسين منظومة الأداء الحكومي، وكذلك طرح عدد من المبادرات الناتجة عن المناقشات والجلسات، وكيفية تطبيقها من خلال أسلوب علمي للارتفاء بمستوى أداء التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة، مع تفعيل المشاركة الايجابية للمواطن.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنتائج الدراسات والمبادرات التى استعرضها الشباب، مع استغلال قدراتهم العلمية والعملية في استحداث تطبيقات إلكترونية تساعد في تحسين منظومة العمل، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وكيفية وصولهم الى طرح الشكاوى والمقترحات التى من شأنها المساهمة في جهود التنمية وتطوير الأداء الحكومي في مجال التنمية المحلية.

وكذلك التاكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من تجارب الشباب وأفكارهم، خاصة التى تواكب التكنولوجيا الحديثة وأهمية تطبيقها، وبما يساعد في إصدار تقارير لصانع القرار يستطيع من خلالها إصدار القرارات للمساهمة في خطوات التنمية مع وصول الخدمات إلى جميع أبناء المحافظة.

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