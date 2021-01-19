محمود محيي الدين: «المولات» تتراجع لصالح شركات مثل «أمازون»

قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه قبل أزمة فيروس كورونا، كان الجميع يتحدثون عن الثورة الصناعية الرابعة، وإحلال بعض الصناعات محل صناعات أخرى، وعلى سبيل المثال؛ الولايات المتحدة كانت معروفة بـ«المولات الكبيرة»، ولكن الأخيرة تراجعت في الفترة الأخيرة لصالح شركات مثل «أمازون»، وأشباهها، وشركات أخرى، حيث يتم التطويع للتكنولوجيا الجديدة، وتُستخدم للمصلحة.

وأضاف «محيي الدين» في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه منذ أيام كانت هناك محاضرة مهمة في جامعة متخصصة في التكنولوجيا، وبدأوا في استخدام أكثر الأمور تقليدية في عملية الزراعة، وأصبحت المسألة تدار إلكترونيا بشكل كامل.

القطاع الخاص يوازن بين التكلفة والمخاطرة

وأكد أن الاستثمار الخاص يوازن ما بين التكلفة والمخاطرة والعائد، وطالما يحصل على عائد مرتفع، فإنه سيخاطر ويضخ استثمارات، مشيرا إلى أن البعض يضخ استثمارات، والبعض الآخر يعمل صيانة لمشروعاته، وهذا يعتبر استثمارا أيضا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات العامة في البنية الأساسية تمهد الطريق للاستثمارات الخاصة، وهناك دراسة «عجيبة في أرقامها» تشير إلى أن الاستثمارات العامة بنسبة 1% من الناتج الإجمالي المحلي من شأنها زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 10%، الأمر الذي يزيد من معدلات النمو.

الدولة تستثمر في التحول الرقمي

وتابع الخبير الاقتصادي البارز، أن الدولار أو الجنيه الذي يمهد الطريق، إذا لم يُحسن استخدامه سوف يُعطل كثيرا، وعلى سبيل المثال؛ فإن الدولة إذا استثمرت في التحول الرقمي، وتطوير النظم المعلوماتية أو غيرها من مشروعات، سواء لشباب صاعد أو شركات كبرى، فإن هذا يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات، وهذا وقت هذا النوع من أنواع الاستثمارات.