محيي الدين: ملايين الوظائف حول العالم ستندثر مقابل دخول أخرى بعد كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي البارز، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن رئيس البنك الأوروبي يتوقع أن يكون هناك عدد كبير جد يُقدر بعشرات الملايين من الوظائف في الاتحاد الأوروبي، سوف تخرج وتندثر من الأسواق، لكن أيضًا سيكون هناك عددا أكبر من الوظائف سوف تدخل الأسواق، بسبب التغيرات التي حدثت الفترة الأخيرة، خاصة مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

عشرات الملايين من الوظائف ستندثر وتخرج من الأسواق

وأضاف «محيي الدين» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن من يدخل لسوق العمل الجديد «أهلا وسهلا بيه، سيسعد ويُسعد من حوله، واللي يخرج بقى عاوز نظام ومساندة وضمان اجتماعي وإعادة تأهيلة للقطاعات الجديدة»، موضحًا «بالتالي الإنفاق بسخاء على نظم الضمان الاجتماعي من الأمور الهامة جدًا».

العالم ليس مركب أو سفينة واحدة

وأشار الخبير الاقتصادي البارز، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أنه يّجب أن تصاحب عملية الإنفاق بسخاء على نظم الضمان الاجتماعي، عملية التطوير والتنمية وتطوير القدرات أيضا، من أجل أن يستطيع الاستفادة من التغيرات التي تحدث، «العالم كله مش في مركب واحدة، إحنا مش في سفينة واحدة، صحيح فيه إعصار شديد وهي جائحة كورونا، ولكن هناك دول أشبه بسفن قوية ودول أخرى قوارب ضعيفة».

المساندة الدولية للدول النامية في ظل كورونا واجبة

وأكد محيي الدين، أن الدول النامية «أصحاب القوارب الضعيفة» بدون ما تتعرض لنكبات أو جائحة تعاني من الضعف والانهيار، وبالتالي المساندة الدولية لها واجبة، ويجب توافر 28 مليار دولار من أجل توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للدور النامية.