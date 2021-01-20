متى يستحق «المسجون» الحصول على تعويض من عمله.. التأمينات تجيب

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن بعض الحالات تستحق تعويض الدفعة الواحدة في حالة إنهاء الخدمة أو النشاط، ومن تلك الفئات الأشخاص الذين صدر ضدهم أحكام جنائية نهائية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، ما هي الحالات التي تستحق تعويض الدفعة الواحدة والحالات المستحقة؟

ماهو تعويض الدفعة الواحدة؟

فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروباً في 12.

ويتم يصرف تعويض الدفعة الواحدة في الحالات الآتية

بلوغ المؤمن عليه سن الستين.

مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

هجرة المؤمن عليه.

الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.

إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .

​​وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.