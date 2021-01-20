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جنايات بنها تقضي بالمشدد 3 سنوات لموظف بتهمة التزوير

كتب:

حسن صالح
11:07 ص | الأربعاء 20 يناير 2021
محكمة بنها

محكمة بنها

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف وحدة مرور بتهمة التزوير في محررات رسمية خاصة برخصة سيارة.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال، والمستشار خالد على إبراهيم على، والمستشار محمد أبوالفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

وجاء في أوراق الأحالة أن «ا.م.ا»، موظف بوحدة مرور، اتفق مع مجهول على  تزوير محررات رسمية عبارة عن خطابات بيع سيارة نقل بالمزاد العلني من محافظة الإسكندرية، على خلاف الحقيقة، فيما قام شريكه المجهول بتقليد أختام شعار الجمهورية وأختام جهات حكومية وأختام كودية منسوب صدورها لإدارة المخازن العامة وقدم المحررات إلى المختصين بوحدة المرور .

 

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