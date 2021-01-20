«الفنادق»: لن يسمح لحاملي وثيقة «زواج التجربة» بالإقامة

قال علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق لن تسمح لحاملي وثيقة «زواج التجربة» بالإقامة بغرفة واحدة، وذلك لعدم صدور أي قرار من الدولة باعتبار هذا الزواج شرعيا.

وأضاف لـ «الوطن» أن الفنادق لا تسمح بتسكين الأزواج المصريين إلا بوجود قسيمة الزواج الرسمية أو بالاطلاع على البطاقات العائلية للطرفين المدون بها اسم الزوجين أو بوثيقة الزواج العرفي المسجلة بالشهر العقاري.

وأشار إلى أن الفنادق لا تتخذ مثل هذه الإجراءات مع السياح الأجانب الراغبين في السكن بغرفة واحدة نظرا لأن قوانينهم والعادات والتقاليد الخاصة بهم تسمح بإقامتهم بغرفة واحدة دون زواج.

الإفتاء والبحوث الإسلامية يهاجمان زواج التجربة: يفسد الأسرة

ومساء الثلاثاء، قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما طرح حول زواج التجربة هو استهتار بالزواج الذي أقرته الأديان وأن ما أثير هو استغلال للرابط المقدس في الحياة الأسرية المصرية وهو الزواج من أجل تحقيق شهرة أو تريند.

وعن العقد الشرعي والعقد المدني للزواج، أشار أمين الفتوى في تصريحات إعلامية، أن العقود المدنية بعيدة عن العقد الشرعي الرسمي للزواج ولا تعبتر شرعية ولا يوجد اعتراف بها، لأن عقود الزواج مرتبطة بالأديان.

فيما قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «زواج التجربة»، إهانة لمؤسسة الزواج، وإهانة للرجل والمرأة والمجتمع، وأن الإسلام أوصى الرجل أن يبذل ما في وسعه للحفاظ على زوجته وأسرته.