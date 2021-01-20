«الإفتاء» عن منكري وجود كورونا: ليسوا عقلاء

واصلت دار الإفتاء المصرية سلسلة فتاويها حول مستجدات وضع كورونا في ظل تصاعد أعداد مصابي فيروس كورونا وانطلاق الموجهة الثانية للفيروس، حيث أعادت الدار نشر فتوى، عبر موقعها حول إنكار عدوى كورونا.

وجاء نص السؤال كالتالي: ينكر البعض وجود عدوى الكورونا، بدعوى التوكل على الله تعالى، محتجين بما ورد في السنة النبوية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة بأنه «لا عدوى»، فما رأي الشرع في هذه الدعوى؟

المرض لا يعدي بنفسه

بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية أن المرض لا يعدي بنفسه، وأن العدوى لا تصيب الإنسان بذاتها، وإنما بقضاء الله تعالى وقدره، فهناك أمراض جعلها الله تعالى سببا لنقل العدوى بالمخالطة ونحوها، وكل هذه المؤثرات وما شابهها إنما تقع إن وقعت بإرادة الله، وقد يتخلف وقوعها، وهذا كله من جهة الإيمان به والاعتقاد فيه.

وأضافت الدار: «أما في جانب العمل فلا بد للأصحاء أن يحترزوا عن الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ حتى لا يكون سببا لجريان تلك العادة عليهم، وأن هذا الاحتراز يحقق مراد الله تعالى؛ إذ يجب على الإنسان المحافظة على نفسه من الأمراض والأسقام وما يعرضها للتلف.

الوباء قضاء الله

وتابعت الدار: «المقصود بنفي العدوى الوارد في النصوص الشرعية هو نفي تأثيرها بذاتها والاعتماد على مسبباتها كما كان يعتقد قبل الإسلام، وأنه يجب رد حصولها إلى قضاء الله تعالى وقدره؛ لأنه المؤثر الحقيقي في الأشياء، وليس معنى نفي العدوى نفي وجودها».

وقالت الدار، أن بعض العلماء يرون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عدوى» ليس معناه نفي العدوى؛ بل هو نهي عنها؛ فلا ينبغي لأحد أن يعدي غيره.قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "مفتاح دار السعادة": قوله فيه: «لا عدوى» نهي لا نفي، أي: لا يعدي الممرض المصح بحلوله عليه.

وأضافت الدار: «حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متكاثرة من مخالطة المجذوم وأصحاب العدوى، ونهى عن الدخول إلى بلد انتشر فيه الطاعون، ولم يصعب على العلماء سلفا وخلفا الجمع بين هذه الروايات والتوفيق بينها، ونصوا على أنه لا بد مع الإيمان بأن الفعل من الله تعالى من الاحتراز عن الأوبئة والأمراض المؤذية، وهو عين مراد الله عز وجل، ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء».