محمود مسلم: الإخوان انتهجوا تزييف الحقائق والتلاعب بالأخبار لضرب الدولة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إنّ هناك تراجع للإرهاب في الفترة الحالية، وزيادة في حجم الشائعات، مؤكدا أنّ الشائعات مسار انتهجه تنظيم الإخوان الإرهابي الفترة الماضية والحالية لضرب الدولة المصرية، إذ وجدت أنّه ليس لها دور حاليا على أرض الواقع، وأنّ الشائعات ستكون فعالة في تصورها لضرب الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس تحرير جريدة «الوطن»، في ويبنار كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن الشائعات والأخبار الزائفة، بحضور الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، والدكتورة ليلي عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بالكلية.

وتابع الكاتب الصحفي: «الرد على الشائعات أفضل وسيلة، وليس تركها، كي لا تحدث تراكمات ويتم استغلالها وإعادة نشرها مرات عديدة، والأخذ بها على أنّها حقيقة وموثقة»، مضيفا: «لا يوجد أي حدث أو واقعة تتم في مصر، إلا وتجد جماعة الإخوان الإرهابية تستغله وتنشر الشائعات حوله».

وأضاف رئيس تحرير جريدة الوطن: «أتذكر قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد أشرف راجح، والمعروفة إعلاميا بـ(قضية راجح)، إذ تلاعبت الإخوان وقتها بالحقائق وزيّفتها، واتهمت العدالة بالتقاعس والتقصير في الحكم، وألمحت إلى وجود وساطة ومحسوبية تلاعبت بالحكم، لكن الإعلام كان لها بالمرصاد وتصدى لما يتم تروجيه من أكاذيب، وكشف الحقائق بشأن القضية والحكم والسن الحقيقي للجاني».

رئيس تحرير الوطن: الشائعات وصلت لمرحلة الترويج لأخبار كاذبة

ولفت إلى أنّ هناك من الشائعات ما يتعلق بتغيير وتزييف الأخبار، فتجد الترويج لعناوين أخبار كاذبة خلاف ما يتضمنه الخبر من وصف للحقيقة، ولاحظنا الفترات السابقة أكاذيب الاخوان والشائعات التي روجوها فيما يتعلق بإحداث الفتن، والتي كان للمساجد نصيب كبير منها، حين ادعوا وروجوا أنّ الدولة المصرية تخطط لهدم المساجد، وهذا طبعا كان مغايرا ومنافيا للحقيقة، فالدولة تبني مساجد، بمعدل كل يوم مسجد او اثنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّه من الملاحظ أنّ غالبية الشائعات التي انتشرت، ارتكزت على التجمعات الشبابية والسن الصغير، كونهم يتمتعون بأكبر قدر من الحماسة والتفاعل السريع مع المنشورات والسرعة في النشر.

مسلم: الرأي العام على «فيس بوك» خادع

وشدد الكاتب الصحفي، على أنّ الابتزاز والضغوط في ترويج الشائعات، أمر لم يسلم منه والإعلاميين والصحفيين خاصة الفترة الماضية، وقت امتحانات السنوات النهائية من طلاب الثانوية العامة والجامعات عام 2020 في ظل أزمة فيروس كورونا، إذ تخيّل البعض أنّه من خلال التوجيه والضغط، سيتم الرضوخ لمتطلباتهم وتأجيل الدراسة والامتحانات.

وأشاد رئيس تحرير جريدة الوطن، بقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتمسكه الجرئ بقرار عقد الامتحانات في موعدها، وعدم المساس بها أو بطبيعة سيرها ونظمها، متابعا: «الرأي العام الموجود على فيس بوك خادع، وليس له أي صفة في اتخاذ القرارات».

وأكد أنّ الشائعات تهدف للتشكيك والخوف وضرب روح القدوة، وتفكيك نسيج المجتمع الواحد، فضلا عن الضرب في مشاعر المواطنين نفسيا، وضرب مفاتيح الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة.

وبشأن قضية الوعي، قال الكاتب الصحفي، إنّ الوعي هو اللقاح الحقيقي للقضاء على كورونا، وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، موضحا أنّ هناك مشكلة حقيقة تواجهها مصر في قضية الوعي، وأنّ الإعلام لا يلام في مسألة اتهامه بالتقصير في نشر الوعي بين المواطنين، بقدر المسؤولية الأكبر التي تقع على المؤسسات المجتمعية والخدمية المنوطة بالقضية، لأنها تعتمد على الاتصال المباشر كالمؤسسات التعليمية والدينية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنّ الوعي وسيلة قوية جدا ومتميزة للرد على الشائعات الموجهة لأغراض معينة، والوعي سيكون له دور في مواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها مختلف مؤسسات الدولة.