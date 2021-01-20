حواس يلتقي ناعومي كامبل ويشرح لها تفاصيل الكشف الأثري الجديد بسقارة

التقت عارضة الأزياء ناعومى كامبل البريطانية من أصل إفريقي، الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة واستمعت منه لمدة ساعتين عن كشفه الأثري الجديد واكتشاف المعبد الجنائزي لزوجة الملك تيتي بمنطقة سقارة الأثرية والتي تدعى نيت.

حب الحضارة الفرعونية

وقال حواس إن عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل وصلت مصر خصيصا لحبها للحضارة المصرية الفرعونية، وهي أول من حضروا لمصر لمعرفة أول اكتشاف أثري في 2021.