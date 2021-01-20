«سي إن إن» تحاول الكشف: ماذا في رسالة ترامب لبايدن؟

في الوقت الذي ذكرت فيه شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ترك رسالة مكتوبة لخليفته جو بايدن قبيل مغادرته البيت البيض، وذلك بحسب ما ذكر شخص مطلع على الأمر، أشارت الشبكة أيضا إلى أن محتوى هذه الرسالة لم يكن واضحا.

إلا أنها عادت وأوضحت في ملاحظة لاحقة، أن أحد التقاليد الحديثة ليوم التنصيب بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته، هو أن يكتب لخليفته خطابا يقدم له فيه أفضل الأمنيات والنصائح، لافتة إلى أنه من المعتاد أن يترك هذا الخطاب على مكتب الرئيس ليقرأه عندما يدخل لأول مرة المكتب البيضاوي.

وكانت وكالات أنباء قد نقلت تصريحات مسربة أمس عن ترامب، دعا فيها الأمريكيين للصلاة من أجل خليفته بايدن، وتمنى النجاح للإدارة الأمريكية الجديدة.