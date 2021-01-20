وزير الشباب يعرض على «الوزراء» مجريات تنظيم بطولة العالم لكرة اليد

عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجريات تنظيم النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تجرى منافساتها في مصر حاليا، في 4 صالات.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للمظهر الحضاري المُشرف الذي ظهر عليه حفل افتتاح البطولة، في الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ليعكس قدرة مصر على التنظيم الدولي المشرف، مؤكدا مواصلة العمل حتى انتهاء البطولة على النحو الذي يكلل هذه الجهود بالنجاح.

وعرض وزير الرياضة أبرز إشادات الصحف العالمية بالتنظيم الرائع من جانب مصر، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، والمباريات اللاحقة، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، كما أشادوا بالانطلاقة المثالية لمنتخب مصر بالفوز على منتخب تشيلي في الجولة الأولى للبطولة، إلى جانب الحرص على الاطمئنان على صحة جميع لاعبي المنتخبات المشاركة والأجهزة الفنية.

كما تطرق الوزير لاستعراض جانب من مجريات البطولة، والأداء الرجولي لمنتخب مصر، الذي أسفر عن التأهل للدور الثاني كثاني المجموعة، وكذلك الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة، وأعمال التعقيم للصالات، وأماكن الإقامة ووسائل التنقل، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة.

وعرض «صبحي» جانبا من الصور التذكارية التي حرصت الفرق المشاركة على التقاطها في مقار إقامتهم والأماكن السياحية والأثرية التي زاروها، ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يشكل دعاية ممتازة للسياحة في مصر.