بايدن يوجه رسالة حب لزوجته من داخل «الكابيتول»

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسالة إلى زوجته جيل بايدن، بعد لحظات من وصوله إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل التنصيب، قائلا: أحبك يا جيلي، ولا يمكنني أن أكون ممتنًا أكثر لوجودك معي في الرحلة المقبلة.

وتضمت التغريدة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مقطع فيديو قصير لهم، وهم يمسكون بأيديهم عند وصولهم إلى الحفل.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg