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بايدن يوجه رسالة حب لزوجته من داخل «الكابيتول»

كتب:

نورهان نصرالله
06:35 م | الأربعاء 20 يناير 2021
جو بايدن وزوجته

جو بايدن وزوجته

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسالة إلى زوجته جيل بايدن، بعد لحظات من وصوله إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل التنصيب، قائلا: أحبك يا جيلي، ولا يمكنني أن أكون ممتنًا أكثر لوجودك معي في الرحلة المقبلة.

وتضمت التغريدة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، مقطع فيديو قصير لهم، وهم يمسكون بأيديهم عند وصولهم إلى الحفل.

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