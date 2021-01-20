بث مباشر.. بدء احتفالات تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

بثت قناة «سكاي نيوز عربية»، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس، التي تتم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشارك في حفل الحفل، عددًا من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية، وهم: جورج بوش الابن، وباراك أوباما، وبيل كلينتون، وتم إغلاق كل الطرقات المؤدية إلى الكونجرس والبيت الأبيض، وتم إخلاء مبنى الكونجرس والمحكمة العليا.

وتستعد الولايات المتحدة إلى البدء في مرحلة جديدة بقيادة الحزب الديمقراطي، وبايدن، بعد أن عاشت خلال الأيام الماضية أياما صعبة إثر اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي، واتهام الديمقراطيين للرئيس لترامب بأنه وقف وراء هذا الأمر.

وتعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها بايدن، واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل، نتيجة رد الفعل الذي صدر من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي شكك في هذه الانتخابات، ونزاهتها، وأعلن أنه لن يشارك في احتفال تنصيب الرئيس المنتخب، بينما شارك في مراسم التنصيب مايك بنس، نائب ترامب.