عاجل.. بايدن في أول كلمة له: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنصيبه اليوم في مبنى الكابيتول، في خطاب للشعب الأمريكي بعنوان أمريكا الموحدة، قائلا: سأكون رئيسا لكل الأميركيين، هذا يوم أميركا ويوم للديمقراطية، سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا.

وتابع الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية: اليوم نحتفل بانتصار، ليس لمرشح، ولكن لقضية - قضية الديمقراطية، تم سماع إرادة الشعب والاستجابة لها، لقد تعلمنا مرة أخرى أن الديمقراطية ثمينة وفي هذه الساعة يا أصدقائي سادت الديمقراطية.

وأضاف: دستورنا يضمن لنا التعافي السريع والصمود ويعكس قوة أمتنا، تنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة، سنعمل على توحيد شعبنا وأمتنا وسنواجه التطرف والإرهاب والتحديات وسننتصر عليها.

وواصل: يجب أن نعمل يدا بيد ونجعل الوحدة هي السائدة فمن دونها لا سلام، تاريخنا مرّ بالعديد من المحطات والمصاعب والعنصرية والانقسام، متحدون لقتال الأعداء الذين نواجههم. الغضب والاستياء والكراهية والتطرف وانعدام القانون والعنف والمرض والبطالة واليأس. بالوحدة يمكننا القيام بأشياء عظيمة وأمور مهمة.

وتطرق للحديث عن فيروس كورونا المستجد، قائلا: فيروس كورونا أزهق الكثير من أرواح الأميركيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، ولكننا سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا.