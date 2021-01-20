بايدن في حفل تنصيبه: الديمقراطية غالية الثمن.. وقادرون على التحدي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن هذا هو يوم الولايات المتحدة، والديمقراطية، وكانت أمريكا دائما قادرة على التحدي، واليوم لا نحتفل بنصر مرشح، ولكن نصر قضية، وهي أنه تم الاستماع لصوت المواطنين، وأن الديمقراطية غالية الثمن وهي الغالبة.

وأضاف «بايدن» في كلمة له بحفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بحضور عدد من الرؤساء السابقين، وهم: جورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، في ظل غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه في نفس هذه الأراضي كان هناك عنفا أمام الكونجرس، ولكننا أمة واحدة، ونتحلى بالشجاعة والتفاؤل، ونضع أعيننا على وطننا، وأشكر كل الرؤساء السابقين الحاضرين، من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري).

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب: «أنا أعرف قوة الدستور الأمريكي، ولقد أقسمت اليمين الدستوري، وهو اليمين الذي أقسمه جورج واشنطن، والقصة لا تعتمد على أحد منا، ولكن علينا جميعا، وهذه أمة عظيمة، ونحن شعب طيب، ونسعى إلى الخير والسلام، وسوف نتحرك إلى الأمام وبسرعة، لأنه علينا الكثير لإنجازه، وإعادة البناء، وكان هناك تحديات كثيرة في الماضي، والآن هناك تحديات ومنها فيروس كورونا الذي قضى على عدد من المواطنين أكثر من الذين ماتوا في الحرب العالمية، وهناك قضايا عرقية أثيرت، ولكن حلم أن نكون موحدين سوف يستمر، وهناك تطرف سياسي من بعض الفصائل، ويجب أن نواجهها وسوف نهزمها، وكل هذا يتمثل في استعادة الروح الأمريكية، والوحدة، وهي الأهم».

وأوضح: «إبراهام لينكولن قال إن اسمه سيذكر في التاريخ، واليوم روحي أنا كلها في هذا الحدث وهو توحيد بلدنا وشعبنا، وأرجو من كل الأمريكيين أن ينضموا إلي في هذه القضيىة، ويجب أن نتوحد لمواجهة العنف والتطرف والبطالة، ويمكننا أن نتخطى الكثير، ونتغلب على الفيروس القاتل، وسوف نعمل على إعادة بناء الطبقة الوسطى، وأن يكون هناك عدل عرقي، وأن تكون أمريكا قائدة للعالم».