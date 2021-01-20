تفاصيل انفجار مدريد: مقتل 3 على الأقل.. وعمدة العاصمة: تسرب غاز

سحابة ضخمة من الدخان، شهدها شارع «توليدو» بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، وتحديدا في أحد المباني المكونة من 6 طوابق جراء انفجار وقع في وقت سابق من اليوم، أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام، أنقاضاً متناثرة في المكان، فيما قال «عمدة مدريد» خوسيه لويس مارتينيز الميدا، إنه وفق المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في مبنى مؤلف من 6 طوابق في شارع «توليدو» بالعاصمة الإسبانية، ناجم عن تسرب للغاز وأسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأضاف الميدا للصحفيين، أن المبنى قد يكون عرضة للانهيار، مشيرا إلى أن العديد من الناس يعالجون من إصابات متفاوتة الخطورة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأوضح الميدا، أنه تم إخلاء دار قريبة للمسنين كإجراء احترازي رغم عدم وجود ضحايا بين النزلاء.

وقال متحدث باسم «خدمات الطوارئ» لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن من بين القتلى امرأة «85 عامًا» ورجلا لم يُعرف عمره على الفور، مضيفا

أن اثنين من المصابين نُقلا إلى المستشفى.

وذكرت قناة «لا سيكستا» التليفزيونية في وقت سابق من اليوم، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط «مدريد»، فيما نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

من جانبها، قالت مصادر في الشرطة الإسبانية، إن الانفجار تسبب بانهيار جزء من المبنى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي».

وكانت فرق الإنقاذ والطوارئ والشرطة والإطفاء هرعت إلى مكان الانفجار، وتم إخلاء المنطقة المحيطة.

من جانبها، أشارت إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، إلى أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من دخول المبنى بسبب استمرار الحريق.

من جانبها، أشارت خدمة «معلومات الطوارئ» في «مدريد»، إلى أن 4 طوابق على الأقل تأثرت بالانفجار، موضحة أن رجال الإطفاء قاموا بإجلاء الأشخاص من منطقة الانفجار.

بدوره، أوضح شاهد عيان، لصحيفة «أيه بى سي» الإسبانية، أن كل شيء اهتز مثل القنبلة.

وفي سياق متصل، قالت إبراشية مدريد، إن المبنى تابع لكنيسة «العذراء دي لا بالوما» و«سان بيدرو الريال»، وإنه دمر بالكامل.

https://twitter.com/i/status/1351895343621951490

https://twitter.com/i/status/1351895100859830281