بث مباشر.. بايدن يتوجه إلى مقر البيت الأبيض

بثت قناة «العربية»، لحظة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض بعد انتهاء حفل التنصيب في الكونجرس.

وشارك عدد من الرؤساء السابقين في حفل التنصيب، وهم: جورج بوش الابن، وباراك أوباما، وبيل كلينتون، بينما غاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وحضر نائبه مايك بنس.

وأكد «بايدن» في كلمته، أنه سيدافع عن الدستور الأمريكي، والديمقراطية، وسيحافظ على كل ممتلكاتهم، وسيكون في خدمتهم، لافتا إلى أن بلاده سوف تتخطى الأزمات والتحديات التي تواجهها، موضحا: «أعدكم أننا سنتخطى هذا معا، والبهجة ستأتي في الصباح.. إن كل زملائي الذين خدمت معهم يعرفون أن العالم ينظر إلينا، وهنا أوجه رسالة إلى من هم خارج حدودنا.

وتعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها بايدن، واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل، بسبب تشكيك دونالد ترامب، في نزاهتها، كما أن الولايات المتحدة عاشت خلال الأيام الماضية أياما صعبة إثر اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي.

وشدد بايدن في كلمته على ضرورة الوحدة بين الأمريكيين، وتجاوز الخلافات وتنحيتها جانبا، من أحل التصدي لفيروس كورونا، والعبور من الأزمات التي تواجهها البلاد.