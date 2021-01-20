فيديو.. «بايدن» حفيد المهاجر الأيرلندي يحكم أمريكا

بعد 170 عاماً من هجرة عائلته من أيرلندا إلى أمريكا بسبب المجاعة التى ضربت بلاده الأم بقوة، أصبح جو بايدن حفيد المهاجر الأيرلندي إدوارد بيوليت، الذي وصل إلى الأراضي الأمريكية عام 1851، هو الرئيس 46 لأمريكا، ليبسط حكمه على العالم، نظراً للسيطرة التي تفرضها بلاده على الكرة الأرضية أرضاً وسماءً وبحاراً ومحيطات.

وحبس الأمريكيون أنفاسهم قبل حفل التنصيب الأسطوري الذي أقيم اليوم، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة حوّلت العاصمة واشنطن إلى ثكنة عسكرية بعدما نشر الحرس الوطني 20 ألف جندي من أفراده في المدينة تحسّباً لأعمال العنف المتوقعة، بناءً على تقارير استخباراتية من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

«الوطن» خاضت رحلة طويلة للبحث عن جذور عائلة الرئيس الأمريكي المنتخب، وهي رحلة مليئة بالتراث والتاريخ وممزوجة بعبق ومآسي الماضي البعيد والحاضر ومستقبل بلاد «أونكل سام» تحت قيادته لمدة 4 سنوات، بعد حالة الانقسام التي تعرّض لها المجتمع الأمريكي بعد إعلان فوزه على «ترامب».

وقالت ميجان سمولينياك الملقبة بـ«إنديانا جونز علم الأنساب» وصاحبة الرؤية الخاصة في استخدام الحمض النووي للتعرّف على الجذور الأيرلندية للرئيس جو بايدن، أن معظم المهاجرين في عائلته وُلدوا خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر في أيرلندا، وهاجروا إلى أمريكا في منتصف القرن ذاته.

وقالت ميجان سمولينياك لـ«الوطن»، إنها «بدأت البحث عن ماضي جو بايدن حتى قبل أن يصبح نائباً للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وشاركت أجزاءً وأجزاءً من اكتشافاتي عبر المقالات على مر السنين، ومع ذلك، فاجأني عندما رددت على الهاتف قبل عدة سنوات لسماع المتصل: (أنا جو بايدن، نائب الرئيس)، وشرحت له تفاصيل كثيرة وتحولت المحادثة فى ذلك اليوم، حيث تحدث عن عمته جيرترود، التى كانت تصنع له أفضل بودينج تذوقه على الإطلاق، وكان يُلقبها بالعمة جيرتى، التي كان يحبها كثيراً، وبالفعل يسعدني أن أقول إن بحثي عن الجذور لعب دوراً مهماً في لقاء كل من باراك أوباما وجو بايدن بأبناء عمومتهما الأيرلندية، وبعد البحث عن جذور ستيفن كولبير، لا يسعني إلا أن ألاحظ عدداً من أوجه التشابه بين عائلته وجو بايدن، بما في ذلك حقيقة أن والدتيهما فقدتا أخاً في الحرب العالمية الثانية، كما أن بايدن فخور للغاية بجذوره الأيرلندية».