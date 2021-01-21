ميناء الأدبية يستقبل معدات كهرباء الرياح بحمولة 8 آلاف طن

استقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأسبوع السفينة Tian Fu، قادمة من الصين وعلى متنها 60 ريشة خاصة بمحطة توليد الكهرباء من الرياح لرأس غارب وملحقاتها بحمولة 8 آلاف طن.

ويأتي ذلك في إطار الدور الهام لميناء الأدبية في خدمة المشروعات القومية للدولة، وكذلك جميع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية، حيث شهد كذلك ميناء شرق بورسعيد استقبال ثلاث شحنات من معدات كوبري الفردان الجديد، وكذلك تخصيص بوابة خاصة بميناء السخنة لاستقبال معدات ومهمات تخدم المشروعات القومية الهامة للبلاد.

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن موانئ المنطقة الاقتصادية شهدت عملية تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما أضاف لهذه الموانئ الكثير من المميزات.

وأكد استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية، ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتابع زكي أن عمليات التطوير للموانئ تتيح لها استقبال حمولات ضخمة من البضائع وكذلك استقبال أضخم السفن العالمية وأيضا استقبال معدات ومهمات المشروعات القومية، مما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة أيضاً إيجابية للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات والمعدات.