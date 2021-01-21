الرئيس العراقي: سنقف بحزم ضد محاولات زعزعة استقرار البلاد

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن السلطات العراقية ستقف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف صالح، أن الجماعات الإرهابية تستهدف الاستحقاقات الوطنية بتفجيري «بغداد».

واستهدف تفجيرين انتحاريين اثنيين، أبرز الأسواق الشعبية وسط «بغداد»، وفجر انتحاريا في «ساحة الطيران»، وآخر فجر نفسه في سوق «الباب الشرقي».

من جانبه، قال «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، إنه يواصل دعم الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار، وذلك في تعليقه على تفجير العاصمة العراقية «بغداد».

وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق، لواء تحسين الخفاجي، قال في وقت سابق من اليوم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن حصيلة التفجيرين الارهابيين في منطقة «الباب الشرقي» ارتفعت الى 28 قتيلا و73 مصابا.

العمليات المشتركة: أحد الانتحاريين تظاهر بحاجته لمساعدة لجمع أكبر عدد من الضحايا

وأشارت قيادة «العمليات المشتركة»، إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من ساعد الانتحاريين، موضحة أن الإرهابيين حاولوا استهداف المناطق الشعبية لكبر حجمها.

وأضافت قيادة العمليات، أن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة، إلى ان كانت هناك ملاحقة لأحد الانتحاريين وقام بتفجير نفسه، موضحة أن أحد الانتحاريين تظاهر أنه بحاجة لمساعدة لجمع أكبر عدد من الضحايا

بدوره، حذر رئيس «ائتلاف الوطنية»، رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي من استغلال الجماعات الارهابية لمسألة غياب الاستقرار السياسي لتنفيذ اعمالها الارهابية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وتساءل علاوي عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن دقة الخطط الموضوعة للكشف عن نشاط الخلايا الارهابية، وطالب رئيس «ائتلاف الوطنية»، بضرورة اصلاح مسار العملية السياسية.