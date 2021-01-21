زعيم الأغلبية بالنواب: لا يصح أن يكون رؤساء اتحادات الرياضة سلطة رابعة

تساءل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، عن عدم خروج قانون الرياضة للنور حتى الآن، قائلا إنّه لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية سلطة رابعة في البلد، وخارج إشراف ومتابعة الدولة ومجلس النواب، وغير معقول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.

وقال رشاد، تعقيبًا على بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لبيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: «هناك كارثة، قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بشأن تنظيم الرياضة المصرية سيئ السمعة، ولجنة الشباب والرياضة طلبت أكثر من مرة تقديم مشروع قانون للرياضة، لكنك طلبت مهلة أكثر من مرة».

وطالب زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بسرعة تقديم القانون للبرلمان، موضحًا أنّه إذا كان هناك حسابات للاتحاد الدولي، فيمكن أن نقتدي بتجارب بعض الدول التي أصدرت قوانين لتنطيم الرياضة، ومن غير المعقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة في البلد، وغير مقبول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.

من جانبه، طالب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بوضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أنّ مصر دولة شابة ولدينا كل المقومات، كي نقدم للعالم أمثال محمد صلاح وغيره.

وتابع خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة، أنّ دولة مثل البرازيل تصدر 1200 لاعب على مستوى العالم، «وإحنا كل اللي عندنا 3 ولا 4».

وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضي والاستثمار الحقيقي في هذا المجال، لنكون على خريطة الاستثمار العالمي، متابعا: «القضية الآن هي قضية فكر، وعلينا التفكير في كيفية تخفيف العبء عن الدولة، خاصة في ظل المشكلات في توفير الإمكانيات للشباب في القطاع الرياضة، وعلينا أن نستثمر تطلع كل أسرة مصرية لأن يكون لديها بطل في الرياضة».