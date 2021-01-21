أمن الغربية يكشف هوية صاحب الجثة المجهولة بكفر الزيات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من كشف هوية صاحب الجثة المحهولة، التي عثرعليها أهالي قرية «أبو العز»، التابعة لمركز كفر الزيات، وبها طعنات في أنحاء الجسم، وتم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره، غارقاً في دمائه بجوار مستودع الأنابيب.

وتوصلت التحريات الأمنية، التي قادها العقيد محمد عاصم، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات، أن الجثة لشاب يدعى «أدهم محمد مرعي»، 19سنة، يقيم بقرية «الدلجمون»، التابعة لمركز كفر الزيات، ويعمل سائق «توك توك»، ولم يتم العثور على المركبة، مما يرجح أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، لتحديد هوية مرتكب الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، والتصريح بالدفن بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.