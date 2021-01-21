«التعليم» تستثني هؤلاء الطلاب من إجازة نصف العام الدراسي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استثناء طلاب التعليم الفني وتحديدًا طلاب كلا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، من إجازة منتصف العام الدراسي الحالية، وأكدت أنها ستتواصل مع الطلاب من أجل عودتهم مرة أخرى.

وأَضافت الوزارة أن هؤلاء الطلاب سيوقفون الإجازة وسيعودون مرة أخرى إلى المصانع التي يتدربون فيها على مدار العام الدراسي وخلال الإجازات سواء نصف العام الدراسي أو الصيفية، وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب يحصلون على أجر مادي مقابل تدريبهم خلال تلك المصانع.

الطلاب يتدربون 4 أيام أسبوعيًا بالمصانع

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هؤلاء الطلاب يتدربون داخل المصانع 4 أيام أسبوعيًا، وأنه سيتم مخاطبة هؤلاء الطلاب حتى يعودوا مرة أخرى إلى التدريب بالمصانع.

وفي السياق ذاته كان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على عودة طلاب مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية من أجل تدريبهم في المصانع، واستثنائهم من القرارات التي صدرت على خلفية الموجة الثانية من فيروس كورونا من جانب مجلس الوزراء.

وأكد مجاهد أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن طلاب التعليم الفني سيتم تعويضهم خلال الجانب العلمي الذي كانوا من المفترض أن يحصلوا عليه في فترة توقف المدارس من يوم 2 يناير وحتى يوم 15 من نفس الشهر، وذلك عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي في يوم 20 من شهر فبراير القادم.