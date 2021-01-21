مؤلف «الاختيار»: بكتب علشان انبسط.. وعملت خارج مصر 3 سنوات

قال باهر دويدار، مؤلف مسلسلي «الاختيار» و«كلبش»، إنه بدأ الكتابة وهو طالب، وفي الجامعة انضم إلى فرقة المسرح، رغم أنه كان في كلية الطب، وكان متفوقا في الدراسة، حيث إنه يحب القراءة منذ صغره، مشددا على أنه كان يكتب «علشان ينبسط، ولم يرغب في الاحتراف»، موضحا أنه عمل في الطب حتى عام 2015، وكان متخصصا في طب التخدير والعناية المركزة.

تأجيل أول عمل له

وأضاف «دويدار»، في لقاء مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة TeN الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه في عام 2010، وكان لديه مشروعا سيتم تصويره يوم 29 يناير عام 2011، ولم يتم بسبب الأحداث التي وقعت حينذاك، وبعدها عمل مع منظمة الصحة العالمية خارج مصر لمدة ثلاثة سنوات، حيث سافر إلى ليبيا، والصومال، وكانت تجربة ثرية، وأثناء وجوده في الصومال تم عرض مسلسل «حكايات بنات» الذي ألفه في وقت سابق.

مسلسل «حق ميت» وتغيير المهنة

وتابع الكاتب والسيناريست، أنه بعد العودة إلى مصر عُرض له مسلسل «حق ميت»، وأثناء العمل فيه قرر التفرغ للكتابة، مشددا على أن قرار تغيير المهنة ليس سهلا.

وأشار إلى أن مهنة الطب بها ميزة وهي أن الطبيب يرى الإنسان في أضعف حالاته، وهي حالات صادقة جدا، إضافة إلى أن تجربته في ليبيا والصومال أضافت له الكثير، وبدأ في التركيز على ظاهرة الإرهاب لأنه رآها بعينيه، وخاصة في مقديشيو حيث كان يضطر إلى النوم بعد أن يهدأ قصف قذائف الهاون، وبدأ القراءة في هذا الأمر وأصبح لديه مخزونا كبيرا حول هذه القضية.

مخزون من بلده في بني سويف

وأوضح أنه نشأ في محافظة بني سويف، وهذا أضاف له مخزون جديد حيث إنهم لا يوجد لديهم سينما، ويعتمدون على التلفزيون فقط، وبالتالي شاهد الكثير من الأعمال الدرامية، مشددا على أنه يكتب لكي يكون سعيدا، ولم يحلم في يوم من الأيام أن يكون سيناريست، ولكن بعد الاحتراف ظهر لديه طموح في الكتابة.