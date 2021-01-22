سانا: الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة

أعلنت وكالة سانا السورية للأنباء وعدد من وسائل الإعلام الرسمية أنّ الدفاعات الجوية السورية تمكنت منذ ساعات قليلة من التصدي لعدوان إسرائيلي قادم من الأراضي اللبنانية قاصداً محافظة حماة السورية.

وذكرت الوكالة أنّ وسائط الدفاع التي يملكها الجيش السوري استطاعت اعتراض وإسقاط عدد كبير من صواريخ العدو التي كانت موجهة لاستهداف أمن وسلامة الأراضي السورية وذلك عقب سماع دوي انفجارات ضخمة ومتكررة هزت المنطقة.

وكان مصدر عسكري سوري قد صرّح لـ«سانا» عقب الاعتداء أنّ قوات العدو الإسرائيلي قد شنًت فجر اليوم وتحديداً في تمام الساعة الرابعة هجوماً جوياً عنيفاً تضمن إطلاق مجموعة كبيرة من الصواريخ كان مصدرها مدينة طرابلس اللبنانية بغرض إصابة عدد من الأماكن الهامة الواقعة بمحيط محافظة حماة، مشيراً إلى أنّ الدفاعات الجوية للدولة السورية تمكنت من التصدي لها و إسقاط معظمها.

حماة تعرضت لاعتداءات مشابهة

لم تكن تلك الاعتداءت هي الأولى من نوعها على المحافظة، حيث تعرّضت حماة في أواخر ديسمبر من العام الماضي لاعتداء غاشم، فبحسب «سانا» فقد شهدت منطقة مصياف بريف محافظة حماة الغربي موجات متتالية من الصواريخ الإسرائيلية التي مرت من فوق الأراضي اللبنانية لتحدث دمارها داخل الجمهورية السورية.

وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد تزامت مع عشية انطلاق الاحتفالات بميلاد السيد المسيح، والذي وصفته الخارجية السورية حينها بأنه إمعان في ممارسة إرهاب الدولة، وطالبت حينها الخارجية السورية مجلس الأمن بضرورة الخروج عن التزام الصمت فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية تحديداَ على الأراضي العربية.