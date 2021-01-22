أعد لأسرتنا البطاقة مرة أخرى يا وزير التموين

أنا مواطن حاصل على دبلوم معهد فني تجاري، ومتزوج ولدي 6 أبناء يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، وسني تجاوز الـ56 عاماً ونظراً لمرضي بالسكر والضغط والقلب توقفت عن العمل نهائياً، وحالياً بلا أي دخل ولا أي وظيفة سواء في القطاع العام والخاص، وتقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة، ومنذ عام قريباً تم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بالأسرة بدعوى أني أمتلك 10 أفدنة، ولدي حيازة زراعية، وهو ما ليس صحيحاً، وقد قمت بعمل تظلم، وقدمت ما يثبت من 5 جمعيات زراعية دون جدوى، ونحن الآن كأسرة في أمس الحاجة لعودة البطاقة التموينية، لأننا لا نستطيع شراء سر أو زي على نفقتنا، لذلك نناشد السيد الدكتور علي المصليحي وزير التموين بإعادة البطاقة مرة أخرى رحمة بظروفنا الصعبة.

علاء محمود محمود