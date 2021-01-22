لمواجهة كورونا.. لماذا علقت صحة الإمارات العمليات الجراحية الاختيارية؟

في إطار الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وجهت هيئة الصحة في دبي جميع المستشفيات المرخصة وكذلك عيادات جراحة اليوم الواحد، بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية طبيًا حتى 19 من فبراير المقبل، وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة للحفاظ على أعلى درجات الصحة والسلامة المجتمعية.

ويهدف قرار صحة الإمارات إلى إعطاء الأولوية للحالات الصحية الأكثر أهمية، على أن يسمح بالعمليات ذات الضرورة الطبية، بحسب موقع «صحيفة الإمارات اليوم»

أهمية القرار في مواجهة أزمة كورونا

الدكتور أحمد سعد، طبيب العناية المركزة بمستشفى قها للعزل بمحافظة القليوبية، بدأ حديثه لـ«الوطن» بشأن جدوى قرار صحة الإمارات بتعليق العمليات الجراحية غير الضرورية، بالتأكيد على أن ذلك ترجع أهميته إلى أمرين، الأول يتمثل في تقليل الضغط على المنظومة الصحية بما يساعد الطواقم الطبية على استيعاب كافة حالات الإصابات بفيروس كورونا في كافة المستشفيات.

أما الشق الثاني لأهمية القرار، بحسب قول الدكتور أحمد سعد، يتمثل في تقليل الاحتكاك بين المواطنين قدر الإمكان بما يقلل فرص العدوى بفيروس كورونا.

قسطرة القلب والزايدة من العمليات الجراحية ذات الضرورة الطبية

وتتمثل العمليات الجراحية غير الضرورية في جراحات التجميل و العيون، التي لا يسبب تأجيلها بعض الوقت أي خطورة على صحة الشخص، أما العمليات الجراحية الضرورية تشمل كافة عمليات الطوارئ كالزايدة والمرارة وقسطرة القلب والقلب المفتوح والارتشاح الرئوي الذي يحدث عندما تسد الجلطة الدموية شرايين الرئة، وهي عمليات غير قابلة للتأجيل لخطورة ذلك على حياة المريض، بحسب قول طبيب العناية المركزة.

وتميزت الإمارات منذ بداية جائحة كورونا بتبني إجراءات استثنائية سخرت فيها كافة الموارد البشرية والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، حيث سارعت إلى إطلاق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق نظامي التعليم عن بعد والعمل عن بعد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

كما يرجع لها السبق في بناء أكبر مختبر بالعالم لفحوصات كورونا المستجد خارج الصين، وغيرها الكثير من الإجراءات الاحترازية في كافة المجالات والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس على أراضيها.

ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات إلى 267258 حالة

وكانت سجلت الإمارات، حسبما أعلنت وزارة «الصحة ووقاية المجتمع» الإماراتية، 3529 حالة إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 267258 حالة.