عقوبات ضد الختان وكلمة أمام النواب.. حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي (جراف)

5 إنفوجرافات جديدة عن الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، في الفترة من 16 حتى 22 يناير 2021، نشرها اليوم الجمعة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير عن أهم القرارات والاجتماعات واللقاءات، التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن الأنشطة التي نفذها، وبينها متابعة موقف تنفيذ مباني مدارس النيل على مستوى الجمهورية، والموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، ومتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

25 يناير إجازة رسمية

وبيّن التقرير القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، وبينها اعتبار الخميس المقبل الموافق 28 يناير 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، بدلا من يوم الإثنين 25 يناير 2021.

موافقة نهائية على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية

وأوضح التقرير أنّ المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أُبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

عقوبات رادعة ضد ختان الإناث

وتضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، ونص التعديل في جزء منه، على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية، أو سوى، أو عدل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

منحة 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية

كما وافق المجلس كذلك، على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية»، لتحسين الخدمات العامة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020، 16/12/2020، والموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلاً من الأراضي المملوكة لمركز البحوث الزراعية.

وشملت القرارات أيضا، الموافقة على الترخيص لإحدى الشركات بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، والموافقة على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث جرت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

وجرت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تمويل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأعمال الخاصة بالوزارة، في 24 مركزا شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

اجتماعات مجلس الوزراء

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنّه جرى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وأوضح أنّه سيعقد اجتماعا شهريا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة، وكلف بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الذين تقدموا حتى الآن بطلبات لاستبدال سياراتهم القديمة، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ووكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عقد اجتماع بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

نعمل على زيادة الاستثمارات وفرص العمل

وتضمنت الاجتماعات وفقا لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشؤون التخطيط، ومساعد الوزيرة لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

وبينّ التقرير أنّه جرى عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب رئيس البنك، ونائب مدير البنك في مصر، وعدد من مسؤولي البنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور وزيرة التعاون الدولي، حيث أشاد رئيس الوزراء بدعم البنك المتواصل للقطاع الخاص، موضحا أنّ مصر أعلنت عن استراتيجية التعافي الأخضر، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيا، ونتطلع لدعم البنك لتلك الاستراتيجية.

وعقد مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مباني مدارس النيل على مستوى الجمهورية، حيث كلف بسرعة الانتهاء من 25 مدرسة والعمل على نجاح التجربة وإدارتها على النحو الأمثل، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، ومساعد وزير التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة «تنمية الريف المصري الجديد»، حيث أكد رئيس الوزراء، أنّ الحكومة لديها تكليفا رئاسيا بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضي التي تمتلكها شركة الريف المصري، وتجهيزها للاستصلاح، على أن يبدأ التنفيذ على الفور، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس شركة الريف المصري الجديد، ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومسؤولي الجهات المعنية.

الحكومة تستعد لإعلان إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة

وعقد رئيس الوزراء كذلك، اجتماعا لمتابعة إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، حيث وجّه مدبولي بالاستعداد لإعلان إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مشددا على ضرورة تطبيق الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومساعد وزير الإسكان.

بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

كما عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، والذي شهد مناقشة واستعراض عدد من الملفات، مثل مجريات تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، فضلا عن اجتماع لاستعراض دور الجامعات ونقابة المهندسين في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونقيب المهندسين، ومساعد وزير الإسكان، ووكيل أول نقابة المهندسين، ونقيب المهندسين بالجيزة، ونقيب المهندسين بالإسكندرية.

واجتمع مدبولي مع وزير السياحة والآثار، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، مثل عدد المنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية منذ بدء جائحة كورونا، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة.

5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل في «حدائق العاصمة»

وبشأن أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد مدبولي مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمراني، لبيع «عيني ونقدي» لـ5 آلاف فدان؛ وذلك لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة «حدائق العاصمة»، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كلمة مدبولي أمام النواب

كما شملت الأنشطة أيضا، إلقاء رئيس مجلس الوزراء كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، إذ أكد أنّه في ظل جائحة كورونا لم تحدث أزمة في أي سلعة، وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة، كما أنّ هناك 32 مليون مواطن شملتهم برامج الحماية الاجتماعية، وجرى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعا بتكلفة 591 مليار جنيه.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل ملف التحول الرقمي، وموقف البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسع في إنشاء أبراج جديدة بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين.

خطة تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية

والتقى رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائي بالديزل، والتي تقوم على رؤية الدولة المصرية في أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة في المجالات كافة ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية.