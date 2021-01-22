محافظ بورسعيد يبحث تطوير القطاع الطبي مع استشاري قلب إيطالي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الفيريدو جلاسي، استشاري القلب والقسطرة بجامعة باليرمو الإيطالية، رئيس جمعية القلب الأوربية السابق، للانسداد المزمن للشرايين، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

واستهدفت الزيارة، مناقشة سبل تطوير المجال الطبي في قسم القلب والقسطرة بمحافظة بورسعيد، خاصة بعد الطفرة الملحوظة في منظومة الصحة ببورسعيد، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير الكوارد الطبية على أعلى مستوى.

حضر اللقاء الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور ياسر صادق، رئيس قسم القلب بمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور محمد إمام، أستاذ الأوعية الدموية بمعهد القلب ومستشفيات النصر.

واستعرض الغضبان، مع رئيس قسم القلب والقسطرة بجامعة باليرمو، عددا من الملفات الخاصة، بالتعاون بين محافظة بورسعيد وجامعة باليرمو الإيطالية، في مجال أمراض القلب والشرايين، بما يحقق أفضل مستوى طبي بالمحافظة في هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد رئيس قسم القلب والقسطرة بجامعة باليرمو الإيطالية بمنظومة الصحة ببورسعيد بعد أن أطلع على التطورات التي شهدتها بورسعيد في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة في مجال جراحة القلب ووجود أطباء ومستشفيات على أعلى مستوى، مؤكدا ترحيبه بالتعاون مع محافظة بورسعيد بما يساهم في تحقيق أفضل مستوى طبي في مجال أمراض القلب والشرايين.

يذكر أن بورسعيد أول محافظة تم فيها تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويبلغ عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الجديدة في محافظة بورسعيد 920 ألف مواطن، كما تعد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد، حلم انتظره المواطنين، للحصول على خدمة طبية بمواصفات عالمية في جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين.

كما أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد انضم إلى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ضمن 7 مستشفيات بالمحافظة، بعد أن تم تجديده وتطوير الأجهزة والكوادرالطبية به.

أيضا، يُعد المستشفى صرحا طبيا عملاقا يخدم محافظات ومدن القناة لعلاج أمراض القلب وأورام الأطفال، بالاشتراك والتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، حسب التوأمة التي تم توقيعها مع وزارة الصحة، بهدف تقديم أفضل خدمات طبية للمنتفعين داخل منظومة التأمين الصحى الشامل وفقًا للمعايير المصرية المعتمدة، وستعمم المنظومة على كل المحافظات خلال 5 سنوات.